В Камышине кладовщик вынес со склада 23 тысячи пачек сигарет

СЕГОДНЯ 10:02 2019-02-27T10:02:50+03:00

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В Камышине под суд пойдет бывшей заведующий складом фирмы, занимающейся торговлей табачными изделиями. Его обвиняют в присвоении товара в крупном размере. По версии следствия, за два года с мая 2015 года по август 2017 года начальник вынес со своего склада более 23 тысяч пачек сигарет. Стоимость украденного потянула на полтора миллиона рублей. А чтобы никто не заподозрил неладное, мужчина оставлял в хранилище пустые запечатанные коробки. Но недостачу все же обнаружили, ревизия подтвердила факт хищения. Прокуратура Волгоградской области уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила материалы в суд. Кладовщику грозит до 10 лет колонии.

- Вину мужчина полностью признал и уже частично возместил причиненный материальный ущерб, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина. - Дело будет рассматривать Камышинский городской суд.

Следствие вело ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU