В Астрахани судимых депутатов лишили доплат к пенсиям

СЕГОДНЯ 10:00 2019-02-27T10:54:34+03:00

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В Астраханской областной думе на последнем заседании, которое прошло 26 февраля, разгорелись жаркие дебаты. А все из-за предложения депутата Романа Попова лишись судимых лиц, занимавших госдолжности, доплаты к пенсии. Да, не поверите, но, оказывается все астраханцы, которые занимали госдолжности (депутаты, министры, мировые судьи…), после выхода на пенсию получают доплату, причем немаленькую (от 55% до 70% от оклада, который получает действующее лицо на том же посту). Более того, эти доплаты получают даже те, кого осудили (например, за коррупцию или мошенничество). И те же бывший министр Виталий Курсков и депутат Игорь поплевко, которых обвиняют сейчас в изнасиловании несовершеннолетних, тоже по закону должны получать доплаты по 40-50 тысяч рублей ежемесячно.

Астраханские депутаты согласились, что доплаты перестанут выплачиваться тем, в отношении кого вступил в силу обвинительный приговор суда.

- Это касается любых уголовных преступлений. Что важно, действие закона распространится и на тех, кто уже получает такие доплаты, - уточнили в Астраханской облдуме. - В случае оправдательного приговора или прекращения дела по реабилитирующим обстоятельствам она будет полностью выплачена за весь период.

Как пояснил председатель Астраханской облдумы Игорь Мартынов отметил, что «дополнительные выплаты не являются основной государственной гарантией, как пенсия по старости, поэтому мы имеем право изменить законодательство, чтобы осужденные не получали эти доплаты».

ИСТОЧНИК KP.RU