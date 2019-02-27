10-летнего мальчика сбили на «зебре» в Волгограде

СЕГОДНЯ 09:19 2019-02-27T09:19:10+03:00

Всего за прошедшие сутки на дорогах Волгограда произошло три ДТП с пострадавшими. Фото: Тимур ХАНОВ

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ДТП, в котором пострадал десятилетний ребенок, произошло днем 26 февраля в Ворошиловском районе Волгограда. После занятий, около часа дня, школьник переходил дорогу по пешеходному переходу напротив дома №17 на улице Козловской. Ребенка сбила 40-летняя женщина за рулем Daewoo Gentra, которая ехала в сторону улицы Профсоюзной. Как сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МВД России по региону, 10-летний мальчик получил травмы. Сейчас он находится в больнице под наблюдением медиков.

Еще одно ДТП с участием автобуса и маршрутки произошло в Ворошиловском районе около восьми часов утра. 58-летний мужчина на автобусе «ЛИАЗ-5297» врезался в микроавтобус «Максус» на остановке «Торговый центр». Маршрутка высаживала пассажиров прямо на проезжей части, не заехав в карман. В автобусе пострадавших нет, а вот 33-летняя пассажирка маршрутки в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU