Волгоградцам, совершившим 33 кражи, дали 11 лет колонии на двоих

СЕГОДНЯ 09:15 2019-02-27T09:15:19+03:00

Парни три месяца обворовывали гаражи астраханцев. Теперь за все заплатят. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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В Ахтубинском районе Астраханской области на скамье подсудимых оказались два волгоградца. Это те серийные воры, которые несколько месяцев обворовывали гаражи астраханцев.

Парням захотелось «легких денег», и они повадились вскрывать гаражи в Ахтубинске и Астрахани. За три месяца - с апреля по июнь 2018 года - полицейских этих городов местные жители завалили заявлениями о кражах. В последствие насчитали, что волгоградцы причастны к совершению 33 краж. Ущерб оценили в 440 тысяч рублей. Молодые люди брали все, что представляло собой хоть малейшую ценность и что можно было продать: инструменты, запчасти.

На них завели уголовное дело по статье: «кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба».

Суд приговорил инициатора преступной деятельности к 6 годам колонии строгого режима. Его подельнику дали 5 лет колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU