На трассе перевернулся микроавтобус с волгоградцами: трое в больнице

СЕГОДНЯ 08:59 2019-02-27T10:56:10+03:00

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Микроавтобус Hyundai Starex ехал с людьми из Волгограда в Воронеж. В салоне находилось семь человек. И уже почти на подъезде к пункту назначение, он попал в ДТП. К счастью, все живые, но три человека попалли в больницу.

Случилось это в Грибановском районе Воронежской области -на 432 км автородороги «Курск-Саратов». На часах было примерно полночь - в 00.07 со вторника на среду 27 февраля. За рулем микроавтобуса был 24-летний водитель из Волгоградской области. Парень, видимо, не справился с управлением, и машина слетела с трассы в кювет, где перевернулась.

Как сообщают в ГУ МВД по Воронежской области, на момент ДТП в микроавтобусе было семь пассажиров (детей среди них нет).

- В результате дорожно-транспортного происшествия три пассажира микроавтобуса: мужчины в возрасте 22 и 48 лет, жители Волгоградской области, а также 67-летняя женщина, жительница Семилукского района, получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение, - уточняют в ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU