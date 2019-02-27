Детсад в Волгограде оштрафовали за грязную посуду

СЕГОДНЯ 08:44 2019-02-27T08:44:01+03:00

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У родителей, которые водят своих малышей в детский сад, требования высокие и претензий немало. Но они вряд ли могут заглянуть в каждый уголок здания, в отличие от сотрудников Роспотребнадзора. После такой плановой проверки детсад №19, который расположен на улице Козловской в Ворошиловском районе Волгограда, оштрафовали за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре, специалисты обнаружили, что стены в подвале кривые, да еще и с облупившейся краской. Светильники в игровых комнатах небезопасны, уровень освещения недостаточен, неправильно моют в садике и посуду малышей. Еще одна претензия в том, что мебель не соответствует росту детей.

Все эти нарушения в детсаду вылились в административный штраф в 30 тысяч рублей. Правда, пока постановление не вступило в законную силу и его могут оспорить.

ИСТОЧНИК KP.RU