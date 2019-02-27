2019-02-27T08:44:01+03:00
Общество

Детсад в Волгограде оштрафовали за грязную посуду

Нарушение санитарно-эпидемиологических требований обойдутся в 30 тысяч рублей
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В детском саду мебель и стены оказались не в порядке.В детском саду мебель и стены оказались не в порядке.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

У родителей, которые водят своих малышей в детский сад, требования высокие и претензий немало. Но они вряд ли могут заглянуть в каждый уголок здания, в отличие от сотрудников Роспотребнадзора. После такой плановой проверки детсад №19, который расположен на улице Козловской в Ворошиловском районе Волгограда, оштрафовали за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре, специалисты обнаружили, что стены в подвале кривые, да еще и с облупившейся краской. Светильники в игровых комнатах небезопасны, уровень освещения недостаточен, неправильно моют в садике и посуду малышей. Еще одна претензия в том, что мебель не соответствует росту детей.

Все эти нарушения в детсаду вылились в административный штраф в 30 тысяч рублей. Правда, пока постановление не вступило в законную силу и его могут оспорить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24