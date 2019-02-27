В Волгограде поймали автоворов, вскрывавших иномарки

СЕГОДНЯ 08:43 2019-02-27T08:45:22+03:00

При задержании у них из авто изъяли деньги, перчатки, отвертки и устройства для вскрытия замков на машинах. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Изменить размер текста: A A

Эту «троицу» полицейские пытались поймать несколько месяцев. Молодые люди вскрывали дорогие иномарки и забирали оттуда все ценное. Почерк у многих краж был один и тот же, и это явно было дело одних и тех же рук. И вот в Дзержинском районе Волгограда из задержали.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, когда полицейские осмотрели машину, на которой передвигались воришки, обнаружили в ней крупную сумму денег - порядка полумиллиона рублей, иностранную валюту, сотовые телефоны, перчатки и отвертки, а также устройства, предназначены для дистанционного отключения сигнализаций автомобилей. В общем, - все неопровержимые доказательства их причастности к кражам из авто.

Кстати, это они обворовали внедорожник в декабре прошлого года и украли из него 2,5 миллиона рублей. Также они, возможно, причастны к автокражам, совершенным в Липецкой области. Коллеги-полицейские также разыскивали этих воров.

ИСТОЧНИК KP.RU