В Волгограде поймали автоворов, вскрывавших иномарки
Эту «троицу» полицейские пытались поймать несколько месяцев. Молодые люди вскрывали дорогие иномарки и забирали оттуда все ценное. Почерк у многих краж был один и тот же, и это явно было дело одних и тех же рук. И вот в Дзержинском районе Волгограда из задержали.
Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, когда полицейские осмотрели машину, на которой передвигались воришки, обнаружили в ней крупную сумму денег - порядка полумиллиона рублей, иностранную валюту, сотовые телефоны, перчатки и отвертки, а также устройства, предназначены для дистанционного отключения сигнализаций автомобилей. В общем, - все неопровержимые доказательства их причастности к кражам из авто.
Кстати, это они обворовали внедорожник в декабре прошлого года и украли из него 2,5 миллиона рублей. Также они, возможно, причастны к автокражам, совершенным в Липецкой области. Коллеги-полицейские также разыскивали этих воров.
ИСТОЧНИК KP.RU