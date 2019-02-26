2019-02-26T22:09:22+03:00
Общество

Рядом с Волгоградом пройдет частная магистраль «Китай-Россия-Беларусь»

Объездная дорога даст выход импорта-экспорта в этот коридор на Европу со стороны Волгоградской области
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Магистраль соединит Европу и Китай.Магистраль соединит Европу и Китай.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На ближайшую пятилетку у властей Волгоградской области большие планы по ремонту и строительству дорог в регионе. Наша область вошла в федеральный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и задачи поставлены просто наполеоновские: привести 85% дорог Волгограда и Волжского в нормативное состояние.

- До 2024 года реконструкцию волгоградских дорог из бюджетов всех уровней будет направлен 31 миллиард рублей. Из них 12 миллиардов рублей — Волгоградской агломерации; четыре миллиарда — Волжскому; еще 15 миллиардов — на ремонт 1042 километров региональных автомагистралей и местных проездов за пределами городских агломераций, - уточняют в областной администрации.

Плюс поставят автоматические посты постами весогабаритного контроля и камеры видеофиксации.

- В целом за шесть ближайших лет с учетом всех приоритетных проектов развития регион реализует 240 мероприятий в дорожно-транспортной отрасли на сумму 108 миллиардов рублей, - отметили чиновники.

И главное: в 2019-м наконец-то начнут строить обход вокруг Волгограда. В 2024 году по объездной уже планируют запустить движение.

А председатель комитета Государственной Думы ФС РФ по транспорту и строительству Евгений Москвичев рассказал, что рядом с Волгоградом построят еще одну магистраль:

- Рядом с Волгоградской областью будет проложен транспортный коридор КитайРоссияБеларусь с выходом в Европу. По высокоскоростной бетонной магистрали будут проходить международные грузовые перевозки — это дополнительные доходы для России в объеме около 45 миллиардов долларов. Обход Волгограда позволит сделать перемычку и даст возможность выхода импорта-экспорта в этот коридор со стороны Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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