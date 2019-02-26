В Волгоградской области закрывается сезон охоты на пушного зверя

СЕГОДНЯ 21:34 2019-02-26T21:34:19+03:00

После закрытия сезона зимней охоты будет разрешена только добыча на ондатры и водяной полевки. Фото облкомприроды.

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Подходит к концу зима, а вместе с ней и сезон охоты на пушного зверя. Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, 28 февраля - последний день, когда еще можно сходить за добычей. Потом - запрет!

В частности, запрещается охота на волка, шакала, лисицу, корсака, енотовидную собаку, норку (европейскую, американскую), куницу (лесную, каменную), хоря (лесного, степного), горностая, ласку и бобра.

Любителям охоты в комитете также напоминают, что по окончании сезона каждый, кто за эту зиму успел добыть трофей в нашем регионе, должен в течение 20-ти дней отчитаться (заполнить и направить сведения о добытых охотничьих ресурсах по месту получения разрешения). Забывчивых ждет штраф, причем немаленький - от 500 до 4000 рублей с возможной конфискацией охотничьего ружья.

- Отметим, что после закрытия сезона зимней охоты будет разрешена только добыча на ондатры и водяной полевки, - добавляют в комитете.

Сезон весенней охоты на пернатых откроется в южных районах Волгоградской области 30 марта, в северных – 6 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU