2019-02-26T19:54:37+03:00
Общество

В Волгограде прокуратура закрыла магазин с сигаретами у техникума

Правоохранители доказали, что от магазина до учебного заведение меньше положенных по закону метров
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Закон РФ гласит: расстояние от торговой точки, где продают табачные изделия до учебного заведения должно быть не менее ста метров. И за соблюдением этого закона в городах тщательно следят. А в Волгограде каким-то образом рядом с «Волгоградскии техникумом энергетики и связи» торговали сигаретами можно сказать вплотную. Дело в том, что магазин расположен на первом этаже многоквартирного дома, а высотка эта находится всего в 55-ти метрах от учебного заведения. Ну и, конечно же, именно сюда студенты бегали в перерывах между парами за сигаретами.

Так было, пока в дело не вмешалась прокуратура. Сотрудники ведомства подали в суд на владельца магазина. И доказали, что от техникума до магазина, расположенного по адресу - Волгоград, улица Закавказская, 1 - не сто положенных метров, а всего 55 метров.

- Суд разделил мнение прокуратуры и признал деятельность по реализации табачных изделий местным коммерсантом незаконной, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре. - Решение вступило в законную силу.

Исполнять его, похоже, будут принудительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рядом с Волгоградом пройдет частная магистраль «Китай-Россия-Беларусь»
В Волгоградской области закрывается сезон охоты на пушного зверя
В Астрахани бизнесмен выпил весь алкоголь в магазине, чтобы не отдавать его за долги
Замерзающую на трассе волгоградку спасли полицейские
В День студентов и в День молодежи волгоградцам запретили продавать алкоголь
Волгоградская область получит 24 миллиона рублей на уход за пожилыми людьми
Под Волгоградом поймали наркодилера, который вез кило «синтетики» на продажу
Волгоградка отдала за снятие порчи полтора миллиона рублей
Убийство в Михайловке пытались скрыть поджогом дома
Педофилу, надругавшемуся над племянницей, в два раза увеличил срок
Отомстила за сестру: волгоградка запинала иномарку ее бывшего ухажера
«Волгоград Арена» в топ-10 премии «Лучшая арена 2018 года»