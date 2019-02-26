В Волгограде прокуратура закрыла магазин с сигаретами у техникума

СЕГОДНЯ 19:54 2019-02-26T19:54:37+03:00

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Закон РФ гласит: расстояние от торговой точки, где продают табачные изделия до учебного заведения должно быть не менее ста метров. И за соблюдением этого закона в городах тщательно следят. А в Волгограде каким-то образом рядом с «Волгоградскии техникумом энергетики и связи» торговали сигаретами можно сказать вплотную. Дело в том, что магазин расположен на первом этаже многоквартирного дома, а высотка эта находится всего в 55-ти метрах от учебного заведения. Ну и, конечно же, именно сюда студенты бегали в перерывах между парами за сигаретами.

Так было, пока в дело не вмешалась прокуратура. Сотрудники ведомства подали в суд на владельца магазина. И доказали, что от техникума до магазина, расположенного по адресу - Волгоград, улица Закавказская, 1 - не сто положенных метров, а всего 55 метров.

- Суд разделил мнение прокуратуры и признал деятельность по реализации табачных изделий местным коммерсантом незаконной, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре. - Решение вступило в законную силу.

Исполнять его, похоже, будут принудительно.

ИСТОЧНИК KP.RU