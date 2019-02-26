2019-02-26T17:08:01+03:00
Общество

В Астрахани бизнесмен выпил весь алкоголь в магазине, чтобы не отдавать его за долги

Продавец задолжал поставщику спиртного 100 тысяч рублей, но вернуть не смог
Наталья ГЛАЗУНОВА
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"Лучше выпить, чем отдать" - подумал продавец."Лучше выпить, чем отдать" - подумал продавец.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Эта одновременно смешная и грустная история произошла в Астраханской области. Владелец небольшого магазинчика в Хабарлинском районе набрал у поставщика алкогольной продукции почти на сто тысяч рублей. Взял под продажу, с так называемым отсроченным платежом. Но торговля не пошла. Денег расплатиться у коммерсанта не было, и поставщик подал на него в суд. Выиграл, и дело передали приставам.

Сотрудники отдел УФССП России по Астраханской области первым же делом наведались в магазин и арестовали алкогольную продукцию. При этом коммерсанта предупредили, что продавать он это спиртное уже не имеет права. Вернулись, когда взыскатель долга решил забрать деньги хотя бы товаром. Но алкоголя не нашли.

Бизнесмен заявил приставам, что с горя выпил весь арестованный алкоголь.

Сотрудникам регионального УФССП ничего не оставалось делать, как только завести на горе-директора уголовное дело. На данный момент это дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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