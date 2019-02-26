2019-02-26T15:56:48+03:00
Общество

Замерзающую на трассе волгоградку спасли полицейские

Женщина поблагодарила сотрудников ДПС, которые вовремя пришли ей на помощь
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Денис Емельянов и Александр Величко не проехали мимо стоящей на трассе иномарки.Денис Емельянов и Александр Величко не проехали мимо стоящей на трассе иномарки.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Остаться в мороз одной на трассе в машине с пробитым колесом и без связи - жительнице Фроловского района Волгоградской области, которая попала в такую ситуацию 1 февраля, не позавидуешь. Эта история могла бы закончиться бедой, если не сотрудники дорожно-патрульной службы старший лейтенант полиции Денис Емельянов и лейтенант полиции Александр Величко, которые вовремя пришли на помощь. Женщина решила поблагодарить полицейских, которые каждый день по долгу службы помогают водителям на дороге.

В тот день фроловчанка много ездила по работе. В какой-то момент на трассе «Москва - Волгоград» женщина обнаружила, что пробила колесо. Остановилась у обочины. Попыталась сама поставить запаску - не получилось. Попыталась дозвониться до знакомых - не смогла. К тому времени, когда рядом притормозила машина ДПС, она окончательно промерзла - на улице в тот день было минус десять. Гаишники патрулировали свой маршрут и решили поинтересоваться причиной остановки на безлюдной трассе у водителя «Ниссан Альмера». Когда женщина рассказала полицейским о настигнувших ее неприятностях, те быстро поменяли ей пробитое колесо. Так что до дома она добралась уже без проишествий. И хотя сотрудники ДПС в тот день просто выполняли свою работу, фроловчанка не могла не поблагодарить их за внимательность и неравнодушие к людям.

- Из таких, как может показаться, мелких добрых поступков, и складывается уважение и доверие к правоохранительным органам, - отметила в письме на имя начальника регионального главка жительница Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В День студентов и в День молодежи волгоградцам запретили продавать алкоголь
Волгоградская область получит 24 миллиона рублей на уход за пожилыми людьми
Под Волгоградом поймали наркодилера, который вез кило «синтетики» на продажу
Волгоградка отдала за снятие порчи полтора миллиона рублей
Убийство в Михайловке пытались скрыть поджогом дома
Педофилу, надругавшемуся над племянницей, в два раза увеличил срок
Отомстила за сестру: волгоградка запинала иномарку ее бывшего ухажера
«Волгоград Арена» в топ-10 премии «Лучшая арена 2018 года»
Волгоградского фермера будут судить за трехмиллионный долг по зарплате
Снегопад завалил дороги 27 районов Волгоградской области
В Волгоградской области очередь в детские сады почти полностью исчезла
В Волгоградской области на пожарах погибли двое курильщиков
Пешеход погиб под колесами «семерки» в Волгоградской области
В Волгограде нашли пропавшего на два дня одиннадцатилетнего мальчика
Волгоградского должника сдала приставам любовь к страйкболу
Волгоградцев зовут на ярмарку «Дары родного края»
Юные волгоградцы разработали уникальную систему распознавания пожаров
SOS: в Волгограде пропал 11-летний мальчик
Волгоградцу, пойманному со ста дозами «синтетики», дали 8 лет «строгача»
Волгоградцы выйдут на митинг в защиту расстрелянных коров
Эпидемия гриппа в Волгограде пошла на спад
«Она нас просто вынесла!»: волгоградка отобрала гаджеты у Басты и Тимати
С волгоградца, приговоренного к пяти годам за наркотики, сняли все обвинения
«Аэрофлот» запустит прямой рейс из Волгограда в Сочи
«Ротор» заплатит 800 тысяч рублей за тренировки в Астрахани
В Волгограде суд закрыл Дом офицеров на "неопределенный срок"
В Волжском задержали курьеров, которые забирали деньги у пенсионеров для телефонных мошенников
В Волгограде новый мусоровоз «поскользнулся» на дороге и съехал в кювет