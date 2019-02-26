Замерзающую на трассе волгоградку спасли полицейские

СЕГОДНЯ 15:56 2019-02-26T15:56:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Остаться в мороз одной на трассе в машине с пробитым колесом и без связи - жительнице Фроловского района Волгоградской области, которая попала в такую ситуацию 1 февраля, не позавидуешь. Эта история могла бы закончиться бедой, если не сотрудники дорожно-патрульной службы старший лейтенант полиции Денис Емельянов и лейтенант полиции Александр Величко, которые вовремя пришли на помощь. Женщина решила поблагодарить полицейских, которые каждый день по долгу службы помогают водителям на дороге.

В тот день фроловчанка много ездила по работе. В какой-то момент на трассе «Москва - Волгоград» женщина обнаружила, что пробила колесо. Остановилась у обочины. Попыталась сама поставить запаску - не получилось. Попыталась дозвониться до знакомых - не смогла. К тому времени, когда рядом притормозила машина ДПС, она окончательно промерзла - на улице в тот день было минус десять. Гаишники патрулировали свой маршрут и решили поинтересоваться причиной остановки на безлюдной трассе у водителя «Ниссан Альмера». Когда женщина рассказала полицейским о настигнувших ее неприятностях, те быстро поменяли ей пробитое колесо. Так что до дома она добралась уже без проишествий. И хотя сотрудники ДПС в тот день просто выполняли свою работу, фроловчанка не могла не поблагодарить их за внимательность и неравнодушие к людям.

- Из таких, как может показаться, мелких добрых поступков, и складывается уважение и доверие к правоохранительным органам, - отметила в письме на имя начальника регионального главка жительница Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU