В День студентов и в День молодежи волгоградцам запретили продавать алкоголь

СЕГОДНЯ 15:43 2019-02-26T15:43:51+03:00

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Для Волгоградской областной Думы 26 февраля был плодотворным днем. Депутаты приняли сразу несколько законов, в том числе «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Волгоградской области, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания». Теперь напитки с градусом нельзя продавать в отдельных павильонах, если они расположены на придомовой территории или находятся на первом этаже со стороны подъезда. Правда, чтобы не душить малый бизнес народные избранники дали время тем, у кого лицензия еще не закончилась.

Также прописали в законе и «трезвые» дни. Если раньше городские власти запрещали продажу алкоголя в детские праздники возле мест массовых гуляний, то теперь вводится полный запрет продажи спиртного. В черном списке 4 дня. 25 января – День студенчества, 1 июня - День защиты детей, 27 июня – День молодежи и 1 сентября - День знаний (если он приходится на воскресенье, то следующий за ним день). 9 Мая все-таки не тронули, хотя в самом начале обсуждали и этот день.

ИСТОЧНИК KP.RU