Волгоградская область получит 24 миллиона рублей на уход за пожилыми людьми

СЕГОДНЯ 15:17 2019-02-26T15:21:39+03:00

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому Волгоградская область получит более 24 миллионов рублей на создание системы долговременного ухода за людьми пожилого возраста и инвалидами.

Напомним, Волгоградская область попала в число пилотных регионов (всего их выбрали 11 в России), где начнут реализовывать федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография». В рамках этого проекта планируют переобучить социальных работников, внедрить стационарозамещающие технологии, создать условия для сопровождаемого проживания пожилых людей и инвалидов, в том числе такой формы, как сопровождаемое совместное проживание малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях.

Всего в 2019-м пилотным регионам выделили на эти цели 295 миллионов рублей. Деньги распределили между 11-тью субъектами РФ: республики Мордовия и Татарстан, Камчатский и Ставропольский края, Волгоградская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Новгородская, Рязанская, Тульская области. Пилотный проект также реализуется в Москве, но за счет ассигнований регионального бюджета. Волгоградская область в этом году на эти цели получит 24 миллиона 272 тысячи рублей.

- Планируется, что к концу 2024 года система ухода будет внедрена во всех субъектах Федерации, - отмечается в распоряжении Правительства РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU