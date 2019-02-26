Под Волгоградом поймали наркодилера, который вез кило «синтетики» на продажу

СЕГОДНЯ 14:52 2019-02-26T14:52:41+03:00

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Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте задержали волгоградца, который поставлял в регион крупные партии «синтетики». Его поймали с пакетом, в котором был почти килограмм «порошка».

Сотрудники наркоконтроля вычислили очередной канал поставки наркотиков в наш регион. И поставщика поджидали уже в пути. На автодороге М-6 «Каспий» они остановили для проверки автомобиль, в котором ехал 29-летний уроженец Светлоярского района Волгоградской области. Внимательно осмотрели салон машины и нашли пакет с кристаллообразным веществом.

- По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения общим весом 969 граммов, - сообщают «КП-Волгоград» в управлении на транспорте МВД России по Приволжскому округу.

Волгоградец забрал «пакет» в указанном ему месте, и должен был расфасовать наркотики по разовым дозам и распространять в Волгоградской области через «тайники».

Следователи транспортной полиции завели на него уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Срок ему грозит немалый. До суда он будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU