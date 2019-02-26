Волгоградка отдала за снятие порчи полтора миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:23 2019-02-26T13:23:46+03:00

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Когда от полиции приходят подобные новости всегда хочется задать два вопроса. Первый: как удается скопить такие суммы. И второй: почему люди так легко расстаются с деньгами, которые достались. В городе Михайловке женщина отдала мошенницам полтора миллиона рублей.

Все произошло 23 февраля, когда 59 летняя дама в здравом уме и доброй памяти шла по улице родного города. К ней подошли две женщины. Сначала просто спросили дорогу, а затем разговорились. Они признались, что обратили на нее внимание сразу: мол, на ней лежит недобрый глаз. Порчу навела одна из хороших знакомых. Женщина заворожено слушала новых подруг: ведь у нее действительно была парочка вредных соседок. Знакомые тут же предложили решение: заговор на деньги, мол, он работает всегда на 100 процентов.

Пенсионерка вынесла знахаркам полтора миллиона рублей. Они пошептались над ними и вернули пакет со словами: «Три дня не открывай, а то не подействует». Жительница Михайловки строго действовала по инструкции. И через три дня нашла у себя купюры банка приколов. Магия свершилась, только совсем не такая, как ожидала женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU