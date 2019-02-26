Убийство в Михайловке пытались скрыть поджогом дома

СЕГОДНЯ 12:50 2019-02-26T12:53:21+03:00

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Частный дом на улице Ольховая в городе Михайловке Волгоградской области заполыхал глубокой ночью 26 февраля. Горели вещи, перекрытия и кровля. Пожарные двадцать минут боролись с огнем. На пепелище нашли сильно пьяного, угоревшего, но живого хозяина дома. А также тело погибшего в огне 58-летнего мужчины. Следователи тут же начали проверку. Как показала судебно-медицинская экспертиза, скончался гость не от ожогов, а от двух ножевых ранений в область сердца. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

По данным следствия, погибшим оказался приятель хозяина дома. Весь день накануне они вместе выпивали. А ночью соседи увидели густой дым, который валил из дома, где проходило застолье. Точную причину пожара еще предстоит установить, но уже известно, что очаг возгорания находился на полу в зале. Не удалось пока выяснить следователям и что именно произошло между мужчинами во время пьянки. Допросить хозяина дома пока не удалось. Он сейчас в больнице.

- Сильно пьяного мужчину увезли в больницу с признаками отравления продуктами горения, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Наталия Рудник.

ИСТОЧНИК KP.RU