Педофилу, надругавшемуся над племянницей, в два раза увеличил срок
2 октября 2018 году жителю Кумылженского района дали шесть лет тюрьмы. Этот срок он получил за действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка. Но прокуратуре удалось изменить наказание на более строгое.
К своей шестилетней племяннице 35-летний мужчина проявил интерес в 2010 году. А затем в течение пяти лет измывался на ребенком, удовлетворяя свои сексуальные желания. Об этом стало известно, когда девочка чуть подросла и поняла, что дядя делает неправильные вещи.
Свою вину 41-летний волгоградец не признал. Смягчающих обстоятельств не было, но суд несмотря на это, дал мужчине всего шесть лет тюрьмы. Хотя санкции статьи предусматривают наказание от 12 и до 20 лет лишения свободы.
Прокуратура обжаловала мягкий приговор в Волгоградском областном суде. И судья встал на сторону гособвинения. Мужчине увеличили срок до 12 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU