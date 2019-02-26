2019-02-26T12:31:44+03:00
Происшествия

Педофилу, надругавшемуся над племянницей, в два раза увеличил срок

Волгоградская прокуратура посчитала наказание в 6 лет слишком маленьким для истязателя
Екатерина МАЛИНИНА
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Педофил измывался над ребенком больше пяти лет.Педофил измывался над ребенком больше пяти лет.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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2 октября 2018 году жителю Кумылженского района дали шесть лет тюрьмы. Этот срок он получил за действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка. Но прокуратуре удалось изменить наказание на более строгое.

К своей шестилетней племяннице 35-летний мужчина проявил интерес в 2010 году. А затем в течение пяти лет измывался на ребенком, удовлетворяя свои сексуальные желания. Об этом стало известно, когда девочка чуть подросла и поняла, что дядя делает неправильные вещи.

Свою вину 41-летний волгоградец не признал. Смягчающих обстоятельств не было, но суд несмотря на это, дал мужчине всего шесть лет тюрьмы. Хотя санкции статьи предусматривают наказание от 12 и до 20 лет лишения свободы.

Прокуратура обжаловала мягкий приговор в Волгоградском областном суде. И судья встал на сторону гособвинения. Мужчине увеличили срок до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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