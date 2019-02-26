Отомстила за сестру: волгоградка запинала иномарку ее бывшего ухажера

СЕГОДНЯ 12:06 2019-02-26T12:32:13+03:00

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Сестринские отношения особые. Несмотря на ссоры и недопонимания в детстве, со временем связь между родственницами только крепнет. Поэтому когда сестру 31-летней волгоградки бросил парень, причем совсем не по джентельменски, женщина решила разобраться с ним. Пришла для разговора к его дому. Но общение сразу же не заладилось и переросло в ссору. Не сдержав эмоций, защитница несколько раз сильно пнула по водительской двери машины обидчика и гордо ушла.

Мужчина намного больше переживал за помятую «ласточку», чем за двух сестер, поэтому написал заявление участковому. Тот очень быстро нашел виновницу. Та сразу же призналась: да, пинала, но за дело, отомстила за брошенную сестру.

- Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении волгоградки уголовного дела по статье «Умышленное повреждение чужого имущества», - сообщили "КП-Волгоград" в УМВД по городу Волгограду.

ИСТОЧНИК KP.RU