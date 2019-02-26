«Волгоград Арена» в топ-10 премии «Лучшая арена 2018 года»

СЕГОДНЯ 11:36 2019-02-26T11:44:09+03:00

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Сразу четыре российских стадиона вошли в десятку финалистов премии «Лучшая арена 2018 года» по версии зарубежных экспертов. В ТОП-10 значатся построенные к чемпионату мира по футболу 2018 года стадионы в Волгограде, Саранске, Ростове-на-Дону и Самаре. Также в списке финалистов спортивные арены еще из четырех стран – по два из Китая и Венгрии, по одному из Австралии и Турции.

В финале спортивные арены, претендующие на звание стадион года, оценят с точки зрения архитектурной ценности, функциональности и использования инноваций.

Итоги конкурса жюри подведет 7 марта. Будет назван победитель по версии экспертов и победитель народного голосования, сообщает портал stadiumdb.com. Площадка для голосования будет открыта до полуночи 3 марта.

Соревнуется «Волгоград Арена» с лучшими новыми стадионами со всего мира. Напомним, выбирают из 27 стадионов, построенных в 2018 году. В 2017-м лучшим в мире признали московский спорткомплекс «Лужники».

Список финалистов 2018 года

Bursa Büyükşehir Stadyumu / Бурса, Турция

DVTK Stadion / Мишкольц, Венгрия

MOL Arena Sóstó / Секешфехервар, Венгрия

Мордовия Арена / Саранск, Россия

Optus Stadium / Перт, Австралия

Ростов Арена / Ростов-на-Дону, Россия

Самара Арена / Самара, Россия

Suzhou OSC Stadium / Сучжоу, Китай

Волгоград Арена / Волгоград, Россия

Zaozhuang Stadium / Цзаочжуан, Китай

ИСТОЧНИК KP.RU