2019-02-26T11:21:20+03:00
Общество

Волгоградского фермера будут судить за трехмиллионный долг по зарплате

Он не платил сотрудникам, хотя деньги на счетах были
Екатерина МАЛИНИНА
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Часть денег работники уже получили.Часть денег работники уже получили.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В суд Новоаннинского района ушло уголовное дело в отношении директора большого фермерского хозяйства. Мужчина больше года не платил своим 30 работникам зарплату и накопил долги в три миллиона рублей.

Как выяснили следователи, долги накопились с мая 2017 по июль 2018 года. Волгоградец объяснял сотрудникам, что предприятие находится в тяжелом состоянии, что денег на счетах нет. Но в конце 2017 года на счета поступило более 6 миллионов рублей, и фермер потратил их на закупку ГСМ, канцтоваров, рекламу, но не на зарплату. Хотя по закону, в первую очередь, должен был рассчитаться с подчиненными. Люди не выдержали и пошли в прокуратуру.

- Во время расследования уголовного дела аграрий вернул работникам 1 миллион 300 тысяч рублей. Также на его земельный участок стоимостью 540 тысяч рублей наложили арест, - сообщили СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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