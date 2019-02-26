2019-02-26T11:02:31+03:00
Общество

Снегопад завалил дороги 27 районов Волгоградской области

Дорожники вывели на трассы дополнительную спецтехнику
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Снегопад заставил дорожников работать в усиленном режиме.Снегопад заставил дорожников работать в усиленном режиме.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Неделя началась в Волгоградской области со снегопадов. Сугробы и метель внесли коррективы в работу дорожников в 27 районах региона. На расчистку областных трасс вывели дополнительную спецтехнику. Количество машин увеличили почти в десять раз. Как сообщили «КП-Волгоград» в комитете транспорта и дорожного хозяйства региона, в ночь на 26 февраля на дорогах области работали 244 спецмашины, в том числе 155 КДМ. Еще 61 спецмашина работала на федеральных трассах региона. На обработку дорог от обледенения отсыпали более четырех тысяч тонн реагентов. Самая сложная ситуация сложилась в Кумылженском, Новоаннинском, Киквидзенском, Серафимовичском и Ольховском районах Волгоградской области.

По данным Волгоградского ЦГМС, 26 и 27 февраля в большинстве районов области также ожидаются снег и мокрый снег. Местами туман, гололед, изморозь, метель. Ночью температура уйдет в легкий минус, днем до +3º.

ИСТОЧНИК KP.RU

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