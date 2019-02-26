В Волгоградской области очередь в детские сады почти полностью исчезла

СЕГОДНЯ 10:16 2019-02-26T12:50:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Это новость не может не радовать всех нынешних и будущих родителей. В Волгоградской области почти полностью ликвидирована очередь в детские сады. Роспотребнадзор выдал обнадеживающие цифры. Дети с трех до 7 лет обеспечены детсадами полностью. Дети с 0 до 3 лет на 99,7 процента. По России последняя цифра чуть больше - на 83, 9 процента.

То есть, почти каждая мамочка (или папочка) при желании может устроить ребенка в сад, и не надо ждать трех лет, чтобы выйти на работу. А при учете, что детские платят только до полутора лет, это весьма важно для многих семей. Правда, увеличение мест происходит не только благодаря строительству детски садов, но и из-за уплотнения групп в уже существующих учреждениях.

Кроме того, сотрудники ведомства проверили исполнение санитарного законодательства в 397 детских садах. И в 65 процентах случаев нашли нарушения. Где-то это были недочеты в документах, где-то грязь на кухне, где-то перебор с детьми в группах. Всего составили 357 протоколов об административных правонарушениях, штрафов выписали на один миллион 325 тысяч рублей. Выдали 16 предостережений. Семь исков ушли в суд о нарушении санитарного законодательства.

Правда, с официальными данными согласятся не все. Особенно мамочки Советского района, где некоторые родители не могут оформить ребенка в сад даже после трех лет. Это связано с активной застройкой в районе. Семей с детьми прибавилось, а вот садов пока нет. Хотя власти обещают сдать новый садик в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU