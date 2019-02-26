2019-02-26T12:31:01+03:00
Происшествия

В Волгоградской области на пожарах погибли двое курильщиков

ЧП произошло из-за непотушенных сигарет
Екатерина МАЛИНИНА
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Пожарные предупреждают о соблюдении элементарных правил пожарной безопасности в быту.Пожарные предупреждают о соблюдении элементарных правил пожарной безопасности в быту.
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Пожар в селе Березовка по улице Солнечная начался около шести часов вечера. Местные жители заметили, что от небольшого дома их 40-летнего соседа валит густой дым. Они вызвали сотрудников МЧС. Когда пожарные приехали на место, то пламя уже полностью охватило строение. Спасти хозяина не было возможности. Останки мужчины нашли на пепелище. Предварительная причина ЧП - непотушенная сигарета. Видимо, селянин заснул, когда курил.

Еще один пожар произошел в Михайловке на улице Ольховая. Глубокой ночью там заполыхал дом. Горели вещи, перекрытия и кровля. Когда пожарные справились с пламенем к половине третьего ночи, то увидели в руинах тело 55-летнего мужчины, хозяина дома.

Сотрудники МЧС по Волгоградской области еще раз напоминают об элементарных правилах пожарной безопасности в быту. Не оставляйте включенными электроприборы, следите за нагревательной техникой, не используйте самодельные аппараты и не оставляйте окурки непотушенными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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