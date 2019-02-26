2019-02-26T09:14:46+03:00
Происшествия

Пешеход погиб под колесами «семерки» в Волгоградской области

Еще два человека попали в больницу
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Сбитый пешеход погиб.Сбитый пешеход погиб.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Три человека попали под колеса автомобилей за сутки 25 февраля 2019 года на дорогах Волгоградской области. Один пешеход погиб, двое в больнице. Так, 71-летний житель села Ольховка около семи утра на улице Осинки неподалеку от своего дома оказался под колесами «ВАЗ-21074». Травмы были слишком серьезными. Пожилой мужчина умер в больнице, врачи не смогли его спасти.

В Камышине около 11 утра 33-летний водитель за рулем «ГАЗели» во дворе дома на улице Пролетарской, 105, наехал на 77-летнюю бабушку. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, сейчас женщина в больнице под присмотром медиков. Она получила ушибы.

А поздним вечером в Палласовке 26-летний водитель на «Фольксваген Пассат» сбил человека на улице Октябрьской. Мужчина шел по проезжей части дороги в направлении движения автотранспорта. Ближайшее время он также проведет в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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