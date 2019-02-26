2019-02-26T09:31:37+03:00
Происшествия

В Волгограде нашли пропавшего на два дня одиннадцатилетнего мальчика

Сейчас он находится в больнице на обследовании
Екатерина МАЛИНИНА
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О местонахождении мальчика сообщили в полицию по телефону.О местонахождении мальчика сообщили в полицию по телефону.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Успешно завершилась поисковая операция по розыску 11-летнего мальчика. Ребенка нашли в Дзержинском районе 25 февраля уже поздно вечером.

Школьник пропал 23 февраля из квартиры в Ворошиловском районе. Как рассказала его мать – ушел на прогулку и не вернулся. Сначала родители искали его самостоятельно: звонили друзьям, одноклассникам, родственникам, потом подключилась полиция: мама написала заявление. Тревоги всем добавляло и то, что пропавший ребенок - аутист. 24 февраля информацию об исчезнувшем мальчике распространяли через листовки и СМИ. И это принесло свои результаты. В полицию позвонили и сообщили, что видели мальчика в Дзержинском районе. Сотрудники МВД сразу же отреагировали на сообщение и ребенка нашли. Сейчас он находится на обследовании в больнице. Уже установлено, что противоправных действий в отношении него никто не совершал.

- Следователи выясняют, где находился ребенок эти два дня, - рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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