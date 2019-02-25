Волгоградского должника сдала приставам любовь к страйкболу

25 Февр. 21:36 2019-02-25T21:41:11+03:00

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Вот есть мужчины, которые детей заводят, а сами еще в игрушки не наигрались. Заканчивается это чаще всего разводом, и алиментами. Одного из таких алиментщиков волгоградские приставы искали долгие месяцы. Он задолжал по алиментам большую сумму, и платить, похоже, не собирался. Найти его тоже было непросто. Как оказалось, по месту прописки он давно не проживает, соседи не слышали о нем ничего.

Приставы объявили должника в розыск. И еще раз вызвали на разговор бывшую супругу. Женщина тоже ничего не знала о его местонахождении, но подсказала, что «бывший» рьяно увлекается страйкболом. По этой «ниточке» алиментщика и вычислили.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном УФССП, сотрудники промониторили группы волгоградских страйкболистов в соцсетях, и нашли в одной из них разыскиваемого. Более того, из группы они узнали, в какой день он будет на игре. И раз сам должник не приходит, приставы отправились к нему на страйкбол. Там и поймали. Там же провели с ним разъяснительную работу и рассказали о последствиях его накопившихся долгов. Мужчина тут же сообщил свое официальное место работы, куда приставы уже направили постановление об удержании алиментов из заработной платы волгоградца.

ИСТОЧНИК KP.RU