Волгоградцев зовут на ярмарку «Дары родного края»

СЕГОДНЯ 21:05 2019-02-25T21:05:56+03:00

Продукцию наших производителей можно будет тут же продегустировать и купить

Изменить размер текста: A A

Волгоградцев приглашают на ярмарку «Дары нашего края», где в широком ассортименте будет представлена продукция волгоградских производителей АПК. Причем здесь ее можно будет и продегустировать и купить то, что понравится именно вам.

Как сообщают в региональном комитете сельского хозяйства, выставка-ярмарка пройдет на площадке Волгоградского государственного аграрного университета 5 марта.

Здесь для вас будут и мясные ряды, и молочная продукция и рыбная, и наши овощи. Представят и новинки, которые наверняка вам понравятся.

В последние годы, как отмечают в областной администрации, агропромышленный комплекс в регионе активно развивается. И все больше волгоградская продукция пользуется спросом, причем, как на родной земле, так и за ее пределами. В прошлом году, например, в Волгоградской области провели более 600 ярмарок. Жителям и гостям региона на них было предоставлено свыше 22,6 тысячи торговых мест.

ИСТОЧНИК KP.RU