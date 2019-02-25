Юные волгоградцы разработали уникальную систему распознавания пожаров

СЕГОДНЯ 19:16 2019-02-25T19:16:16+03:00

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«Кванториумы» в Волгограде заработали не так давно, а юные дарования уже разработали несколько инновационных проектов. Один из них поможет нашим спасателям в борьбе с пожарами. Это такая уникальная система, которая позволит распознавать пожар и сообщать о возгорании сразу.

- Это специальная программа, которую можно установить на любое устройство с визуальным контролем - видеокамеры, веб-камеры, квадрокоптеры и прочее. Программа распознает факт возгорания, классифицирует и передает картинку на экран компьютера. Главные преимущества «умной» технологии перед обычными датчиками — мобильность, точность и оперативность, что позволяет выявить огонь на начальных этапах и предотвратить масштабное распространение, - рассказывают в областной администрации.

На данный момент ученики волгоградского технопарка уже почти закончили писать программу: готовы функции распознавания по цветы. осталось решить, как данные будут загружаться в обменник.

Напомним, не так давно юные инженеры представили еще одну свою уникальную разработку на международном фестивале PROFEST - беспилотную машину.

ИСТОЧНИК KP.RU