2019-02-25T19:05:28+03:00
Происшествия

SOS: в Волгограде пропал 11-летний мальчик

Разыскивается Артем Артеменко
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Артем ушел из дома 23 февраля, и с тех пор его никто не видел. Присмотритесь, вдруг вы видели этого ребенка. Сообщите в полицию.Артем ушел из дома 23 февраля, и с тех пор его никто не видел. Присмотритесь, вдруг вы видели этого ребенка. Сообщите в полицию.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Волгоградцы, не проходите мимо. Присмотритесь к окружающим вас школьникам. Может, вы узнаете в одном из них 11-летнего Артема Артеменко. Вторые сутки его ищут по всему городу.

Школьник проживает в Ворошиловском районе Волгограда. Еще 23 февраля он ушел из дома, с тех пор его никто не видел.

Полиция уже осмотрела все чердаки, подвалы и «заброшки» в округе. Опросили всех знакомых и друзей мальчишки. «Прошерстили» все торговые и развлекательные центры в городе. Но пока все поиски безрезультатны. Родители уже на грани срыва, и молят о помощи.

Поэтому правоохранители обращаются к волгоградцам: если вы что-либо знаете о местонахождении Артема Артеменко, или видели его в последние дни, или обладаете хоть какой-то информацией о том, где может быть мальчишка, позвоните, пожалуйста, по телефонам: 02, 8 (4442) 93-01-11, 95-52-02.

Приметы «потеряшки»: школьник 12-лет на вид, рост - 150 сантиметров, среднего телосложения. Волосы темные, глаза - карие.

В день пропажи был одет: куртка коричневого цвета, джинсы, на ногах - черные ботинки, на голове - шапка вязаная с рисунком в виде оленя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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