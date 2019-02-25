Волгоградцу, пойманному со ста дозами «синтетики», дали 8 лет «строгача»

СЕГОДНЯ 18:13 2019-02-25T18:13:33+03:00

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Волгоградец 35-летний Николай Бакиров отправится в колонию строгого режима на восемь долгих лет. Столь суровый вердикт ему вынесли в Краснооктябрьском райсуде Волгограда. Дали «по максимуму» за то, что из-за таких, как он, в городе ширится наркомания. Вместо того, чтобы работать, он занимался «закладками».

Как доказали в суде, в октябре 2018-го Бакиров через интернет связался с координатором, получил от него инструкцию, пакет с синтетическим наркотиком, и указания, что с этим делать. Он расфасовал «синтетику» по разовым дозам, и стал делать «тайники» по городу. В Краснооктябрьском районе на подозрительного мужчину обратили внимание сотрудники ППС. Поймали «на горячем».

- При нем было 100 полимерных пакетиков с синтетическим наркотиком общей массой более 30 граммов, - рассказывают в прокуратуре, которая поддержала обвинение преступника.

Свою вину волгоградец признал лишь частично. Но наказание получил «по полной».

- Приговор в законную силу не вступил.Уголовное дело в отношении сообщника Бакирова выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования, - уточняют в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU