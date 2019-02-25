Волгоградцы выйдут на митинг в защиту расстрелянных коров

СЕГОДНЯ 16:25 2019-02-25T16:25:40+03:00

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Полгода селяне из станицы Нагавской Волгоградской области жгут справедливого правосудия: наказания для тех, кто в июле 2018-го в упор расстрелял семь коров на пастбище. Напомним, пять беременных телок погибли на месте, и только двоих ветеринары смогли спасти. Люди, оставшиеся без своих «кормилиц», не получили ни копейки компенсации за убитых животных (а каждая дойная корова по волгоградским расценкам стоит от 50 до 70 тысяч рублей). Да и с кого требовать, ведь виновным сделали сторожа. Хотя пастух видел «убийц», которые приехали на машине агро-холдинга «Нагавский». Селяне уверяли: коровы стали жертвами их недопонимания с фермером.

- В качестве обвиняемого привлекли совсем постороннее лицо, невиновного. С которого и взять нечего. Дело, которое было заведено по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» закрыли. И люди понимают, что настоящие преступники так и окажутся безнаказанными, - говорит гендиректор «Волгоградского областного юридического центра» Ольга Панферова.

Поэтому селяне решили выйти на митинг. Он пройдет 3 марта у здания «Царицынской оперы».

- Митинг по поводу недовольства работой следственных органов МВД по Волгоградской области! Мы не позволим замять дело! Не дадим преступникам уйти от наказания! Это наш город, в котором мы живем, и мы имеем право на защиту и справедливость, - призывает у себя на страничке Ольга Панферова.

Митинг состоится на площади Металлургов с 13.00 до 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU