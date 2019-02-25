Эпидемия гриппа в Волгограде пошла на спад

СЕГОДНЯ 16:19 2019-02-25T16:21:08+03:00

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В середине февраля Волгоград вошел в число трех самых гриппующих городов страны. На прошлой неделе эпидемия гриппа в Волгограде и области пошла на спад. По данным регионального Роспотребнадзора, в сравнении с предыдущей неделей с 18 по 24 февраля 2019 года общее количество заболевших гриппом и ОРВИ в Волгоградской области снизилось на 5,2%. Вирусы уложили в постель почти 24 тысячи человек. Школы возобновляют работу после карантина, дети выходят с вынужденных каникул на учебу. Но больше всего болеющих и кашляющих все же среди взрослых - больше 40% от общего числа. При этом сильнее всего грипп разгулялся в Волгограде – эпидемический порог по населению в целом превышен на 22%. Официально же диагноз «грипп» подтвержден лишь у 0,2% заболевших, а чаще всего косят волгоградцев РС-вирус и метапневмовирус.

- Полностью закрыты на карантин на прошедшей неделе были 13 школ области, пять из них в Волгограде, четыре в Михайловке, по одной в Ленинском, Еланском, Светлоярском и Быковском районах. Приостановлены занятия в 114 классах еще 38 школ области и в двух детсадовских группах, - сообщили «КП-Волгоград» в Роспотребнадзоре. – Ушли на внеочередные каникулы 1,5% школ региона.

Медики советуют не расслабляться и помнить о респираторном этикете и личной гигиене. Эпидемия гриппа и ОРВИ хоть и замедлилась, но не ушла из Волгограда и области. Так что шансы заболеть по-прежнему велики. А если вас все же настигнет коварный вирус, сразу вызывайте врача, не занимайтесь самолечением.

ИСТОЧНИК KP.RU