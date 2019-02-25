С волгоградца, приговоренного к пяти годам за наркотики, сняли все обвинения

СЕГОДНЯ 15:24 2019-02-25T15:24:24+03:00

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Уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Руднянского района Александра Евстафьева возбудили весной 2018года. Мужчину обвинили в незаконном сбыте 4,55 граммов марихуаны.

Сотрудники полиции вышли на него, когда расследовали другое уголовное дело о сбыте наркотиков. Мужчина проходил по нему свидетелем, у следователей было предположение, что он также может быть причастен к продаже марихуаны. Эти предположения «подтвердились» когда к ним пришли два наркомана и рассказали, что купили у Александра Евстафьева наркотик. Это и стало основанием для возбуждения уголовного дела. Его вскоре передали в Руднянский районный суд. Волгоградец свою вину категорически отрицал: мол, никакого отношения к преступлению не имеет.

Судья вынес приговор: 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Но с решением суда обвиняемый не согласился и подал апелляцию. Волгоградский областной суд изучил материалы дела и пришел к выводу, что доказательства вины Евстафьева нет. Мужчину освободили из зала суда. Он имеет право на реабилитацию.

ИСТОЧНИК KP.RU