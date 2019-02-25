«Аэрофлот» запустит прямой рейс из Волгограда в Сочи

СЕГОДНЯ 14:26 2019-02-25T14:57:22+03:00

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Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов на прямые рейсы из Волгограда на самый популярный курорт Черноморского побережья. Полеты по маршруту Волгоград - Сочи - Волгоград стартуют с началом сезона отпусков. Прямые рейсы соединят два города начиная с 2 июня 2019 года. Улететь на море волгоградцы смогут каждый день.

Рейс из Волгограда в Сочи будет отправляться ежедневно в 2.55 по местному времени, а прибывать в 3.35 ночи по московскому времени. Обратно из Сочи можно улететь в 4.35 утра с прибытием в Волгоград в 7.10 утра.

- Обслуживать направление будут воздушные суда Boeing 737, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе авиакомпании.

Билеты на рейсы в Сочи уже в продаже. Правда, цена кусается. В конце февраля билеты на самолет можно купить за 9039 рублей на человека в один конец. Напомним, сейчас из Волгограда в Сочи можно улететь прямыми рейсами компании Utair по вторникам и субботам. А стоимость билета - от 3600 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU