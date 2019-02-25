«Ротор» заплатит 800 тысяч рублей за тренировки в Астрахани

СЕГОДНЯ 14:22 2019-02-25T14:22:17+03:00

А все потому, что в Волгограде так и нет своего футбольного поля с подогревом

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«Ротор» благополучно вернутся с Кипра в Волгоград, и опять столкнулся с тем, что в городе-миллионнике негде провести предматчевые тренировки. До первой игры весенней части Олимп-Первенства ФНЛ остается меньше недели, а волгоградские футбольные поля покрыты слоем льда. Много лет подряд власти обещают построить в Волгограде поле с подогревом, но пока планы остаются на словах. Конечно, есть прекрасный газон на «Волгоград Арене», но 3 миллиона за сутки - неподъемная стоимость арены для клуба. Поэтому сине-голубые вновь оправятся в Астрахань, где проведут пять дней перед матчем с ФК «Спартак-2».

- Это вынужденная мера. Погода в Волгограде и отсутствие поля с подогревом не дают нам возможности провести полноценную подготовку дома. Ближайшим регионом схожим по погодным условиям с нашим, где для этого созданы условия является Астрахань, - говорит старший тренер «Ротора» Павел Могилевский.

Кстати, пять тренировочных дней в Астрахани - с 26 февраля по 2 марта - обойдутся клубу более 800 тысяч рублей (200 тысяч - за аренду футбольного поля и 647 тысяч - за проживание и питание команды).

Что же касается самой команды, то футболисты к играм готовы, как морально, так и физически.

- Мы провели точечные усиления во всех линиях. В нападении нам поможет Саная, который уже неплохо проявил себя в контрольных матчах. Оборонительные порядки укрепят: Ионов, Кацалапов, Макеев. В центре поля получили усиление в лице Азима Фатулаева. С приходом Филиппова возрастает конкуренция и во вратарской линии. Все игроки квалифицированные. Очень надеюсь, что каждый из них проявит свои сильные стороны, и тем самым, поможет нашей команде решить поставленные задачи, - цитирует Павла Могилевского пресс-служба клуба. - В плане рисунка игры не всегда получалось, то, что хотелось увидеть, но это футбол. Есть над чем работать и куда стремиться. Мы это понимаем и не собираемся сбавлять обороты. Теперь остались последние штрихи перед матчем со "Спартаком-2".

А от болельщиков сине-голубые, конечно, ждут поддержки!

ИСТОЧНИК KP.RU