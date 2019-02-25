2019-02-25T14:18:10+03:00
Общество

В Волгограде суд закрыл Дом офицеров на "неопределенный срок"

Учредителям потребуется комплексный ремонт, чтобы исправить все нарушения
Екатерина МАЛИНИНА
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В ближайшее время Дом офицеров работать не будет точно.В ближайшее время Дом офицеров работать не будет точно.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Суд Центрального района удовлетворил иск военный прокуратуры к Дому офицеров с требованием закрыть учреждение. Здание не будет работать до того момента, пока его администрация не исправит многочисленные нарушения пожарной безопасности. А их - очень много. Чтобы выполнить все условия надзорных органов, необходим комплексный ремонт.

Пожарные инспекторы по просьбе военных проверили здание еще в мае прошлого года. Ревизоры составили огромный список нарушений. Не работает система оповещения и управления эвакуацией, не исправен пожарный резервуар, пожарные краны не проверяются месяцами, автоматическая установка пожаротушения не работает, как и клапаны дымовых люков. Горючие материалы хранятся рядом с электрощитком и на путях эвакуации, двери в здании без доводчиков и еще множество других недочетов, которые могут привести к трагедии. Не дай бог случится пожар, люди окажутся в огненной ловушке.

Но за девять месяцев руководство Дома офицеров ничего не исправило. Концерты продолжали идти с риском для зрителей. Внутри ежедневно проходили занятия кружков для детей. Сейчас все помещения пустые и будут такими, пока военное ведомство не решится на большой ремонт. Ну или пока чиновники и армия не договорятся о передаче здания в собственность области. Разговоры об этом ходят уже давно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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