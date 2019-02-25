2019-02-25T12:39:55+03:00
Происшествия

В Волжском задержали курьеров, которые забирали деньги у пенсионеров для телефонных мошенников

Их подозревают в 11 эпизодах
Екатерина МАЛИНИНА
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Молодые люди забирали деньги у пенсионеров.Молодые люди забирали деньги у пенсионеров.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Жертвами телефонных мошенников в Волгоградской области стали уже несколько сотен пенсионеров. И сколько бы не предупреждали пожилых людей (а звонят именно им), те все равно верят, что их близкие попали в ДТП или драку. Задержать мошенников не просто, но возможно. В Волжском попались два местных жителя. Парни 19 и 22 лет зарабатывали на жизнь тем, что приходили к обманутым пенсионерам, забирали «откупные» деньги якобы для следователей, а затем переводили их своим сообщникам. Поймали курьеров с поличным, когда на руках у них было 50 тысяч рублей.

Сейчас молодых людей подозревают минимум в 11 мошенничествах. Но скорее всего, их было гораздо больше.

Всех, кто узнал подозреваемых и пострадал от их действия, просят позвонить в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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