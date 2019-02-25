В Волгограде новый мусоровоз «поскользнулся» на дороге и съехал в кювет

СЕГОДНЯ 12:20 2019-02-25T12:20:37+03:00

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В Волгоградской области с 1 января в действие вступила мусорная реформа. Теперь в регионе работает единый оператор. Во дворах поставили новые пластиковые зеленые контейнеры, а среди автопарка оранжевых мусоровозов появились новые – белые. Именно подобная машина «Исузу» попала в аварию в Городищенском районе. Водитель ехал по улице Рабоче-Крестьянская в сторону улицы Гидротехническая, когда попал на наледь на проезжей части – коллеги еще не успели обработать асфальт. 49-летний мужчина пытался вырулить, но не смог. Его грузовичок занесло на обочину, а затем перевернулся в кювет. Коммунальщик получил травмы и порезы. Его на "скорой" отвезли в районную больницу, где он и находится на лечении.

- Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ЧП. В том числе и почему дорога оказалась во льду, - рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU