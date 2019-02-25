2019-02-25T12:20:37+03:00
Происшествия

В Волгограде новый мусоровоз «поскользнулся» на дороге и съехал в кювет

Водитель с травмами попал в больницу
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Водителя с травмами доставили в больницу.Водителя с травмами доставили в больницу.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

В Волгоградской области с 1 января в действие вступила мусорная реформа. Теперь в регионе работает единый оператор. Во дворах поставили новые пластиковые зеленые контейнеры, а среди автопарка оранжевых мусоровозов появились новые – белые. Именно подобная машина «Исузу» попала в аварию в Городищенском районе. Водитель ехал по улице Рабоче-Крестьянская в сторону улицы Гидротехническая, когда попал на наледь на проезжей части – коллеги еще не успели обработать асфальт. 49-летний мужчина пытался вырулить, но не смог. Его грузовичок занесло на обочину, а затем перевернулся в кювет. Коммунальщик получил травмы и порезы. Его на "скорой" отвезли в районную больницу, где он и находится на лечении.

- Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ЧП. В том числе и почему дорога оказалась во льду, - рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде суд закрыл Дом офицеров на "неопределенный срок"
В Волжском задержали курьеров, которые забирали деньги у пенсионеров для телефонных мошенников
Во время реставрации памятника "Ролик" похитили более двух миллионов бюджетных денег
Волгоградец напал с ножом на пенсионера из Ростова
Полицейский, раненый в перестрелке, до сих пор в коме
В Волгограде магазин наказали за грязь на 20 тысяч рублей
В аэропорту Волгограда придется распечатывать посадочный талон
В столкновении двух фур на московской трассе погиб дальнобойщик
Астраханка заставляла свою дочь-школьницу воровать в магазинах
Под Астраханью из-за дыма от горящего камыша столкнулись четыре машины
Отчет КСП по Волгоградской области: строили очень мало, штрафов собрали много
Уверенность или бедность: волгоградцы в прошлом году взяли кредитов на 158 миллиардов рублей
С -20 до +3: в Волгоградской области мороз сменится на слякоть
52 нелегала отправят из Волгограда на родину
Пять волгоградцев попали в больницу после разворота дамы через двойную сплошную
Волгоградка попала в аварию, когда выходила из машины
#Холодсобачий: Мырзак покинул шоу «Песни», но завоевал миллионы поклонников
С 23 февраля: космонавт Олег Кононенко передал Волгограду привет с орбиты
Шесть волгоградских театров получат миллионные гранты
В Швеции с поддельным паспортом задержали беглого волгоградского депутата
В нокаут: волгоградский боксер стал чемпионом мира WBO Global
В Волгограде водитель легковушки протаранил фуру