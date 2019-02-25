2019-02-25T12:00:33+03:00
Общество

Во время реставрации памятника "Ролик" похитили более двух миллионов бюджетных денег

Ремонтные работы выполнили с нарушением
Екатерина МАЛИНИНА
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Штукатурка начала отваливаться почти сразу после "ремонта". Фото: Валерий КотельниковШтукатурка начала отваливаться почти сразу после "ремонта". Фото: Валерий Котельников
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Скандал с реставрацией памятника на острове Людников разгорелся на прошлой неделе. Памятник, который относится к объектам культурного наследия федерального значения, начал разрушаться почти сразу же после капитальной реставрации. На основании материалов прокурорской проверки возбудили уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере.

Известно, что на ремонт «Места, где в 1942 – 1943 гг. находился блиндаж пункта связи (позывной «Ролик») дивизии генерала Людникова Ивана Ильича» выделили 4 миллиона 538 тысяч рублей. Сумма немаленькая. Контракт с подрядчиком Росимущество заключило 13 июля 2018 года. Деньги перечислили в конце года после подписания акта выполненных работ. Но после проверки выяснилось, что подрядчик завысил стоимость работ более чем на два миллиона рублей. То есть по сути просто прикарманил себе эти деньги. Но даже то, что они сделали, сделали с большими нарушениями. Их видно невооруженным взглядом: штукатурка уже отваливается.

Проверка прокуратуры Волгоградской области продолжается.

Кстати, в пятницу 22 февраля своей должности лишилась глава волгоградского Росимущества Светлана Плюшкина – как раз за то, что закрыла глаза на проблемы с реконструкцией «Ролика». В Волгоград для проверки результатов исполнения госконтракта по поручению руководства из Москвы направлена комиссия центрального аппарата ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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