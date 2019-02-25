Волгоградец напал с ножом на пенсионера из Ростова
В Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении 34-летинего жителя Октябрьского района за разбой с применением оружия. Он напал на пенсионера.
66-летний житель Ростовской области зарабатывал в нашем регионе тем, что продавал уголь местным жителям. 23 февраля он сумел полностью разгрузиться и получить неплохую выручку – 19 тысяч рублей. Но эти деньги ему пришлось отдать. Когда он шел к своей машине, на него с ножом набросился 34-летний мужчина. Он пообещал убить старика, если тот не отдаст всю выручку.
Награбленные деньги волгоградец потратил в тот же день: купил себе новый телефон и выпивку, чтобы обмыть покупку. Как он признался следователям, на грабеж пошел спонтанно.
- Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU