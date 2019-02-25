Волгоградец напал с ножом на пенсионера из Ростова

СЕГОДНЯ 11:04 2019-02-25T11:04:46+03:00

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В Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении 34-летинего жителя Октябрьского района за разбой с применением оружия. Он напал на пенсионера.

66-летний житель Ростовской области зарабатывал в нашем регионе тем, что продавал уголь местным жителям. 23 февраля он сумел полностью разгрузиться и получить неплохую выручку – 19 тысяч рублей. Но эти деньги ему пришлось отдать. Когда он шел к своей машине, на него с ножом набросился 34-летний мужчина. Он пообещал убить старика, если тот не отдаст всю выручку.

Награбленные деньги волгоградец потратил в тот же день: купил себе новый телефон и выпивку, чтобы обмыть покупку. Как он признался следователям, на грабеж пошел спонтанно.

- Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU