Полицейский, раненый в перестрелке, до сих пор в коме

СЕГОДНЯ 10:46 2019-02-25T11:33:53+03:00

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24 февраля в селе Бахтемир Астраханской области произошла перестрелка между местным жителем и полицейскими. В результате стрелок был убит, а один из оперативников ранен. Сейчас 34-летний капитан полиции до сих пор находится в реанимации в коме. Ему сделали операцию, но в себя он так и не пришел. Родные и коллеги надеются на благополучный исход.

О погибшем известно, что живет он в селе Бахтемир уже не первый год. Как рассказали "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области, зарабатывал 41-летний мужчина тем, что выращивал дома коноплю – у него нашли целую лабораторию. 24 февраля он вышел на улицу с ружьем, стоял на дороге, что-то бормотал под нос, махал руками. Возможно, был "под кайфом". Местные жители вызвали полицейских. Силовики предложили астраханцу сдаться, но тот открыл огонь по стражам порядка. Те в свою очередь также применили оружие. В ходе перестрелки преступник был убит, а полицейский тяжело ранен в голову.

По факту возбудили уголовное дело, сейчас следователи разбираются во всех обстоятельства ЧП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/693856" frameborder="0"></iframe> Убитый стрелок выращивал дома коноплю.Видео предоставлено СУ СК по Астраханской области

ИСТОЧНИК KP.RU