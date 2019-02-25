2019-02-25T10:16:42+03:00
Общество

В Волгограде магазин наказали за грязь на 20 тысяч рублей

Роспотребнадзор проверил две торговые точки
Екатерина МАЛИНИНА
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К магазину нашли десятки претензий.К магазину нашли десятки претензий.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В магазины «Домашний» специалисты Роспотребнадзора по Волгоградской области пришли с плановой проверкой. Одна точка расположена по улице Лавровая, а вторая по улице Кирова. О визите ревизоров в маркетах знали заранее и даже попытались подготовиться. Но сотрудники ведомства все равно нашли огромное количество нарушений. В помещениях не было кондиционера. С нарушением сделано отопление, освещение. Были претензии и к планировке помещений, в том числе и торгового зала. Особым пунктом прописали и недовольство внешним видом продавщиц: не совсем чистая одежда, распущенные волосы.

ООО «Меркурий» (принадлежат эти два магазина) привлекли к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений. Мировой судья выписал штраф 20 тысяч рублей. Правда, в законную силу постановление не вступило. Так что у фирмы есть время его оспорить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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