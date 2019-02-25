В аэропорту Волгограда придется распечатывать посадочный талон

СЕГОДНЯ 09:51 2019-02-25T11:36:35+03:00

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Пассажирам самолетов с электронной регистрацией больше не нужно распечатывать посадочный талон в аэропортах Москвы или Сочи. Для прохода в зону досмотра нужно лишь приложить мобильник или планшет со штрихкодом или QR-кодом к считывающему устройству. Нововведение вступило в силу с 24 февраля 2019 года по всей России. Однако не во всех аэропортах страны имеется для этого техническая возможность. Нет специальной базы и оборудования и в аэропорту Волгограда. Так что пассажирам самолетов, вылетающих из города-героя, придется по-старинке распечатывать посадочный талон на бумаге.

- В Международном аэропорту Волгоград необходимо использовать посадочный талон, оформленный на бумажном носителе, в связи с отсутствием информационной системы, включающей в себя электронную базу данных досмотра, и устройств, сканирующих штрихкод, содержащийся в электронном посадочном талоне, - сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе аэропорта.

Напомним, согласно приказу Минтранса РФ, с 24 февраля при онлайн-регистрации на рейс необязательно распечатывать посадочный талон - достаточно смартфона. При этом бумажные билеты сохраняются, их при необходимости можно получить на стойках регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU