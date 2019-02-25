2019-02-25T09:05:43+03:00
Происшествия

Астраханка заставляла свою дочь-школьницу воровать в магазинах

Женщину будут судить по статье – вовлечение в совершение преступлений
Екатерина МАЛИНИНА
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Женщину будут судить сразу же по двум статьям.Женщину будут судить сразу же по двум статьям.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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У охраны супермаркетов глаз наметанный, вора они видят издалека. Но даже они не смогли распознать в женщине с дочкой подростком преступников. Только изучив записи с камер видеонаблюдения нескольких магазинов, полицейские смогли определить серийных похитителей чужого имущества.

41-летняя жительница Черноярского района получала совсем небольшую зарплату. Но новый год решила вместе с дочкой отметить богато. Воровать одна боялась – вызвала бы подозрения. Поэтому она стала уговаривать дочь ей помочь. Сначала 14-девочка отказывалась, ведь это преступления. Но мама ее уговорила, пообещав богатый стол и хорошие подарки. Подросток согласилась. И родительница стала учить ее, как правильно забирать вещи с полок и как проходить охрану.

На первое дело ребенок шел со страхом: сначала парочка набросала в рюкзак девочки игрушки, продукты, крема, шампуни, затем с тележкой, в которой пара самых дешевых товаров подошли к кассе. И пока женщина расплачивалась, ее дочь с рюкзачком выходила из магазина.

Таким образом парочка девять раз наведывалась в магазины.

им обоим предстоит ответить за хищение чужого имущества. А матери также предъявили обвинение в вовлечение несовершеннолетнего в преступления путем обмана. Женщину могут лишить родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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