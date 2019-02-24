2019-02-24T18:08:39+03:00
Происшествия

Под Астраханью из-за дыма от горящего камыша столкнулись четыре машины

В больницу попал двухлетний ребенок
Екатерина МАЛИНИНА
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В аварии пострадал двухлетний ребенок.В аварии пострадал двухлетний ребенок.Фото: УМВД по Астраханской области
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В Астрахани еще не кончилась календарная зима, а уже начались степные пожары. 24 февраля утром загорелся камыш вдоль дороги Астрахань-Волгоград. Трассу заволокло дымом. Большинство водителей снижали скорость до минимума, чтобы не столкнуться с другими автомобилями. Но, к сожалению, не все. Водитель на Chevrolet Lacetti продолжал ехать на большой скорости, хотя видимость была очень низкой. Он столкнулся с впереди идущим Daewoo Matiz, за рулем которого была 30-летняя девушка. От удара малолитражка врезалась в «Ладу Гранту». В нее же вписалась Chevrolet Lacetti. В этот «замес» попал и водитель Chevrolet Aveo, который тоже не смог вовремя нажать на тормоз.

В результате аварии пострадали два человека. Девушка-водитель из Matiz и двухлетний малыш из Lacetti, у которого диагностировали трещину лобной кости. Мальчик находился в детском кресле.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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