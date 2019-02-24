Отчет КСП по Волгоградской области: строили очень мало, штрафов собрали много

СЕГОДНЯ 15:01 2019-02-24T15:04:00+03:00

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Бюджет – это основной документ, по которому живет экономика любой области. Поэтому так важно, чтобы он был реальным, а не выдуманным и прописанные в нем доходы были настоящими. Контроль-счетная палата Волгоградской области изучила поступления в казну в 2018 году.

Доходы в консолидированный бюджет (свод всех бюджетов на одной территории) составили 121,1 миллиарда рублей, как и было прописано и запланировано. По областному бюджету мы оказались даже в небольшом плюсе – на один процент. Если сравнивать с 2017 годом, то налоговых и неналоговых доходов в «общий» бюджет пришло на 9,5 миллиарда больше (11,5 процента), в областной бюджет на 10,3 миллиарда рублей (на 17 процентов в плюс).

Несмотря на общие стенания и разговоры о бедности и несостоятельности Волгоградской области, цифры это опровергают: увеличился налог на прибыль организаций и стал больше НДФЛ (за счет увеличения зарплат на некоторых производствах и зарплат в бюджетной сфере). Подрос доход от акцизов. Подрос сбор налога на имущество организаций.

Правда, при все при этом, некоторые сферы экономики, которые могли бы дать хороший прирост, ушли в сильный минус. Особенно, это касается строительства. Выполненных работ по виду деятельности «Строительство» уменьшилось по сравнению с 2017 годом на 64 процента. Темпы роста ушли в -53 процента.

А вот в сфере неналоговых поступлений особенно радуют экономистов данные по сбору штрафов ПДД. Они хоть и чуть-чуть меньше ожидаемых – 1 миллиард 231, 5 миллиона рублей. Но на 564 миллион больше, чем в предыдущий год. А это в 1.8 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU