Уверенность или бедность: волгоградцы в прошлом году взяли кредитов на 158 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 13:42 2019-02-24T13:42:08+03:00

В кредит берут и холодильники и даже билеты на концерты. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Все уже давно привыкли, что кредиты – это часть нашей жизни. Кто-то пользуется возможностью одолжить, кто-то предпочитает жить только на свои деньги. Южное главное управление Центробанка РФ посмотрели, сколько взяли кредитов жители ЮФО прошлом году и сравнили с предыдущим годом. Мы и соседи набрали займов почти на триллион рублей. И это на 40 процентов больше, чем в 2017 году.

Лидером по объему выданных кредитов в округе стал Краснодарский край – 398 миллиардов рублей. На второе место попала Ростовская область – 290 миллиардов. Жители Волгоградской области взяли в кредит 150 миллиардов рублей. Причем это на 37 процентов больше, чем в предыдущем году.

Среди причин называли снижающую в 2018 году процентные ставки по кредитам, «льготы» по ипотеке для многодетных и молодых семей. Хотя многие эксперты видят в увеличении объемов кредитования бедность населения и порой излишнюю уверенность в завтрашнем дне. Ведь сумма просроченных займов также продолжает расти.

ИСТОЧНИК KP.RU