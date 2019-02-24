С -20 до +3: в Волгоградской области мороз сменится на слякоть

СЕГОДНЯ 12:57 2019-02-24T13:00:21+03:00

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Погода в этом году ставит над Волгоградской областью эксперименты. Нескончаемая смена минуса на плюс доставляет немало хлопот коммунальщикам, дорожникам, водителям и метеочувствительным волгоградцам. Последний скачок был в середине прошлой недели, когда после проливного дождя столбик термометра опустился до -7. В этот понедельник синоптики с Волгоградского гидрометцентра обещают по области похолодание до -20, днем столбик термометра будет держаться на уровне -1…6, но уже на следующий день прогнозируют мокрый снег и снег с дождем. Днем температура может подняться до _3. И все это при ветре 6-11 метров в секунду. А в некоторых районах порывы его будут достигать 16. Не самое приятное время для прогулок. Кстати, жителям Волгограда будет чуть приятней – у нас обойдется без + и будет просто около ноля.

Такая погода продержится в регионе почти до конца недели. А вот в следующие выходные похолодает. Ночью до -12.

Так что гипертоникам следует следить за своим здоровьем. Ну а водителям не стоит лихачить на дорогах. Дорожники не всегда успевают вовремя реагировать на смену температур.

ИСТОЧНИК KP.RU