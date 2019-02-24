52 нелегала отправят из Волгограда на родину

СЕГОДНЯ 10:54 2019-02-24T11:13:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Обычно подобные сводки приходят летом или осенью – в сезон сельхозработ. Некоторые фермеры решаются взять к себе мигрантов без документов, хотя штраф только за одного нелегала – 250 тысяч рублей. Но самые рисковые и экономные решаются оставить их в Волгоградской области зимовать. Возле поселка Левчуновка Николаевского района в теплицах задержали 30 иностранцев из Китая и Узбекистана без документов. Возле поселка Сакарка в Городищенском районе трудились 22 узбека-нелегала. После оформления всех документов их выдворят из страны.

Сейчас следователи выясняют, кто же нанял этих людей. Найти следы будет непросто. Ведь хозяева земли – волгоградцы, сдают участки в субаренду и субарендатор в «субсубаренду».

Привести в соответствии с законодательством тепличный бизнес в Волгоградской области пытаются не первый год. Но подобные постройки продолжают только множиться год от года. И если раньше там работали преимущественно китайцы, то теперь в основном привычные нам граждане Узбекистана и Таджикистана.

ИСТОЧНИК KP.RU